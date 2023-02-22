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Пьянова Татьяна Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Думнова Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно