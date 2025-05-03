Серухина (Лазарева) Тамара Ивановна
женский, родилась 15.12.1958
ОтецЛазарев Иван Григорьевич12.12.1925 г.р.
МатьЛазарева (Захардяева) Елизавета Никитична22.11.1929 г.р.
Дети
Серухина Екатерина Евгеньевна14.04.1983 г.р.
Митинова (Серухина) Елизавета Евгеньевна26.09.1986 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958
Рождение ребёнка
14.04.1983
Дочь: Серухина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Серухин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1986
Дочь: Митинова (Серухина) Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Серухин Евгений Николаевич