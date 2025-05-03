Серухина (Лазарева) Тамара Ивановна 15.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Серухина (Лазарева) Тамара Ивановна

Автор
ЕМ
Митинова Е.

женский, родилась 15.12.1958

Отец
Лазарев Иван Григорьевич12.12.1925 г.р.
Мать
Лазарева (Захардяева) Елизавета Никитична22.11.1929 г.р.
Дети
Серухина Екатерина Евгеньевна14.04.1983 г.р.
Митинова (Серухина) Елизавета Евгеньевна26.09.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1958

Отец: Лазарев Иван Григорьевич

Мать: Лазарева (Захардяева) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
14.04.1983

Дочь: Серухина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Серухин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1986

Дочь: Митинова (Серухина) Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Серухин Евгений Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.