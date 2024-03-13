Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жаркова Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Жарков Алексей
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Жарков Филимон Алексеевич
Отец ребёнка: Жарков Алексей
Рождение ребёнка
06.08.1897
Дочь: Жаркова Гумания Алексеевна
Отец ребёнка: Жарков Алексей
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Жаркова Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Жарков Алексей
Смерть
Неизвестно