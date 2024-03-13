Мелания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Жарков Алексей

Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Жарков Филимон Алексеевич

Отец ребёнка: Жарков Алексей

Рождение ребёнка
06.08.1897

Дочь: Жаркова Гумания Алексеевна

Отец ребёнка: Жарков Алексей

Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Жаркова Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Жарков Алексей

Смерть
Неизвестно
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