Тавлай Лиля Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавлай Лиля Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Тавлай Николай

Мать: Надежда

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