Лизунова (Харитонова) Анастасия Яковлевна
Место рождениядер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.
Дата рождения22.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
22.10.1901 ст.
дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.
Бракосочетание
02.05.1923
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Гурикова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1928
Сын: Лизунов Николай Федорович
Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1930
Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1933
Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1937
Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно