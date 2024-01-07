Лизунова (Харитонова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Харитонова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.

Дата рождения

22.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1901 ст.

Отец: Харитонов Яков Прокопьевич

Мать: Харитонова Ирина Яковлевна

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.
Бракосочетание
02.05.1923

Муж: Лизунов Федор Михайлович

Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Гурикова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович

Тарасово, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.12.1928

Сын: Лизунов Николай Федорович

Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович

Тарасово, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.09.1930

Сын: Лизунов Павел Федорович

Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович

Тарасово, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.12.1933

Сын: Лизунов Борис Федорович

Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
16.03.1937

Сын: Лизунов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лизунов Федор Михайлович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно
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