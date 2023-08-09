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Давид Иванович

Место рождения

Каменный Конец, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Конец, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
22.05.1873 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.05.1873 Чермы Мария Чермы мать крестьянская девица Екатерина Ивановна Каменный конец, Добручинской волости крестьянин Давид Иванович Машутина крестьянская девица Варвара А... Показать все
Смерть
Неизвестно