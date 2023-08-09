Давид Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
22.05.1873 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.05.1873 Чермы Мария Чермы мать крестьянская девица Екатерина Ивановна Каменный конец, Добручинской волости крестьянин Давид Иванович Машутина крестьянская девица Варвара А... Показать все
Смерть
Неизвестно