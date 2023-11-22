Колесникова (Лазарева) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Лазарева) Оксана Михайловна

Колесникова (Лазарева) Оксана Михайловна

Место рождения

С. Дзержинское Красноярского края

Дата рождения

08.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987

Отец: не указан

Мать: Лазарева Лидия Васильевна

С. Дзержинское Красноярского края
Рождение ребёнка
08.09.1992

Сын: Колесников Филипп Владимирович

Отец ребёнка: Колесников Владимир

С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close