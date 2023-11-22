Колесникова (Лазарева) Оксана Михайловна
Место рожденияС. Дзержинское Красноярского края
Дата рождения08.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987
Отец: не указан
С. Дзержинское Красноярского края
Рождение ребёнка
08.09.1992
Сын: Колесников Филипп Владимирович
Отец ребёнка: Колесников Владимир
С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Владимир