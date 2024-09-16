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Исаев Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971

Отец: Исаев Борис Александрович

Мать: Исаева Светлана Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Векшинская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
09.08.1995

Дочь: Кичаева (Исаева) Диана Александровна

Мать ребёнка: Исаева (Векшинская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева (Векшинская) Елена Михайловна

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