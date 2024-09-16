Исаев Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1995
Дочь: Кичаева (Исаева) Диана Александровна
Мать ребёнка: Исаева (Векшинская) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева (Векшинская) Елена Михайловна