Сераков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сераков Иван Родионович
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1912
Сын: Сераков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Серакова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1915
Сын: Сераков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Серакова Елизавета Алексеевна
Смерть
1944