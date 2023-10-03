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Сераков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сераков Иван Родионович

Мать: Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Сераков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Серакова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Сераков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Серакова Елизавета Алексеевна

Смерть
1944
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