Козочкина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти02.01.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Данго Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Козочкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козочкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Козочкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козочкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Козочкин Алексей
Смерть
02.01.1963