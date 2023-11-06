Козочкина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козочкина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

02.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Данго Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Козочкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козочкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Козочкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козочкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Козочкин Алексей

Смерть
02.01.1963
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