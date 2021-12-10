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Филонов Александр Сергеевич
Филонов Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.2021
Пол
Мужской
Отец
Филонов Сергей Александрович
1989 г.р.
Мать
Филонова (Абанина) Мария Ивановна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2021
Отец:
Филонов Сергей Александрович
Мать:
Филонова Мария Ивановна
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