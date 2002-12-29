Маслёнок Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслёнок Сергей

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

12.12.1956

Дата смерти

29.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956

Отец: Маслёнок Дмитрий Сергеевич

Мать: Маслёнок Аграфиния

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Маслёнок Анна

Рождение ребёнка
25.03.1990

Сын: Маслёнок Игорь

Мать ребёнка: Евгения Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Анатольевна

Смерть
29.12.2002
Похороны
Неизвестно
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