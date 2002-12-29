Маслёнок Сергей
Место рождения
Дата рождения12.12.1956
Дата смерти29.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956
Отец: Маслёнок Дмитрий Сергеевич
Мать: Маслёнок Аграфиния
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Маслёнок Анна
Рождение ребёнка
25.03.1990
Сын: Маслёнок Игорь
Мать ребёнка: Евгения Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Анатольевна
Смерть
29.12.2002
Похороны
Неизвестно