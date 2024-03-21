Коверко Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти08.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1928
Дочь: Коверко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Коверко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
16.10.1929
Дочь: Коверко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Коверко Николай Иосифович
Смерть
08.11.1985