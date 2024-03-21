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Коверко Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1928

Дочь: Коверко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Коверко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
16.10.1929

Дочь: Коверко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Коверко Николай Иосифович

Смерть
08.11.1985

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