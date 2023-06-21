Бобыкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобыкина Валентина

Бобыкина Валентина

Место рождения

д. Рябушка, с/с Русские Краи, Кировской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рябушка, с/с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобыкин Михаил Анисимович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобыкин Михаил Анисимович

Смерть
Неизвестно
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область