Федотов Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Ясна Максимовна
Мать ребёнка: Федотова Кира Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федотова Кира Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Кира Андреевна