Фаизов Илдар
Место рождения
Дата рождения07.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1976
Отец: Фаизов Равиль
Мать: Фаизова Раиса
Рождение ребёнка
14.09.2000
Сын: Фаизов Карим
Мать ребёнка: Эльвира
Рождение ребёнка
17.12.2009
Сын: Фаизов Инсар
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
27.05.2011
Рождение ребёнка
01.02.2015
Сын: Фаизов Айнур
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
08.02.2018
Рождение ребёнка
30.06.2022
Развод
Неизвестно
Жена: Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльвира
Место жительства
Неизвестно