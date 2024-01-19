Фаизов Илдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизов Илдар

Место рождения

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1976

Отец: Фаизов Равиль

Мать: Фаизова Раиса

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.2000

Сын: Фаизов Карим

Мать ребёнка: Эльвира

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.12.2008

Жена: Алёна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.2009

Сын: Фаизов Инсар

Мать ребёнка: Алёна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Есения

Мать ребёнка: Алёна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.2015

Сын: Фаизов Айнур

Мать ребёнка: Алёна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.2018

Дочь: Милана

Мать ребёнка: Алёна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.2022

Дочь: Лейла

Мать ребёнка: Алёна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльвира

Место жительства
Неизвестно
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