Платонов Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Семен Семенович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
?.10.1942
Стеклянная Радица, Брянский муниципальный район, Брянская область
пропал без вести. Отец указан Платонов Семен Евдокимович https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57048312/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DПлатонов... Показать все
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