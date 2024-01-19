Платонов Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
?.10.1942
Стеклянная Радица, Брянский муниципальный район, Брянская область
пропал без вести. Отец указан Платонов Семен Евдокимович https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57048312/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DПлатонов... Показать все