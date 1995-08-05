Наталуха Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти05.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: Кадрова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
13.05.1938
Дочь: Володина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Наталуха Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Смерть
05.08.1995