Наталуха Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталуха Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

05.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Кадрова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кадров Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
13.05.1938

Дочь: Володина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Наталуха Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наталуха Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Смерть
05.08.1995
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