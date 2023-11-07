Стрелецкая Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984
Отец: не указан
Мать: Будуева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.2018
Дочь: Ушакова Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелецкий Роман Владимирович