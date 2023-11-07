Стрелецкая Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелецкая Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

2018 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984

Отец: не указан

Мать: Будуева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.10.2018

Дочь: Ушакова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелецкий Роман Владимирович

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