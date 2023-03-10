Горланов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область