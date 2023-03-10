Горланов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1947

Жена: Горланова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горланова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горланова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горланова Евдокия Александровна

Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область