- Ипатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смерти10.11.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
10.11.1906 ст.
Крестьянин, уволенный в запас из армии в 35 лет (от чахотки)
Похороны
12.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-79м)