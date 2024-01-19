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- Ипатий Иванович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

10.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.11.1906 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, уволенный в запас из армии в 35 лет (от чахотки)
Похороны
12.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-79м)
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