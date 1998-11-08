Миронов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1961
Дата смерти08.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961
Рождение ребёнка
18.10.1986
Дочь: Миронова Якусева Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Миронова Чурсина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Чурсина Наталья Николаевна
Смерть
08.11.1998