Миронов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Виктор Александрович

Миронов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1961

Дата смерти

08.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1961

Отец: Миронов Александр Иванович

Мать: Миронова Пряхина Тамара Ильинична

Рождение ребёнка
18.10.1986

Дочь: Миронова Якусева Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Миронова Чурсина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Чурсина Наталья Николаевна

Смерть
08.11.1998