Артеева Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеева Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1917

Дата смерти

19.12.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917

Отец: Семен

Мать: не указана

Смерть
19.12.1988
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