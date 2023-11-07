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Артеева Дарья Семеновна
Артеева Дарья Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1917
Дата смерти
19.12.1988
Пол
Женский
Отец
Семен
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917
Отец:
Семен
Мать: не указана
Смерть
19.12.1988
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