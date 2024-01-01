Салихов Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Алексей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1994

Сын: Салихов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Шопп Наталья Симановна

Рождение ребёнка
14.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шопп Наталья Симановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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