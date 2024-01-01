Салихов Алексей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1994
Сын: Салихов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Шопп Наталья Симановна
Рождение ребёнка
14.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шопп Наталья Симановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область