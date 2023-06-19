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Смирнова Марина Владимировна
Смирнова Марина Владимировна
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
02.07.1982
Пол
Женский
Отец
Смирнов Владимир Григорьевич
1958 г.р.
Мать
Смирнова Светлана Витальевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1982
Отец:
Смирнов Владимир Григорьевич
Мать:
Смирнова Светлана Витальевна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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