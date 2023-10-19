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Береговой Анатолий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Береговой Степанович

Мать: Береговая Ефросинья

Рождение ребёнка
07.06.1960

Сын: Береговой Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Береговая Валентина Ивановна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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