Береговой Анатолий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф Береговой Степанович
Мать: Береговая Ефросинья
Рождение ребёнка
07.06.1960
Сын: Береговой Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Береговая Валентина Ивановна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно