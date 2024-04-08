Капустин Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Капустин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина (Сигуева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Сигуева) Мария Михайловна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Сигуева) Мария Михайловна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина (Сигуева) Мария Михайловна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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