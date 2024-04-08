Капустин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1960
Рождение ребёнка
20.09.1962
Рождение ребёнка
13.04.1965
Смерть
Неизвестно