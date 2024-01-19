Камалов Салахутдин
Место рождения
Дата рождения16.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1885
Рождение ребёнка
1913
Сын: Камалетдинов Фаттях
Мать ребёнка: Фяридя
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Фяридя
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фяридя
Смерть
Неизвестно