Камалов Салахутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалов Салахутдин

Камалов Салахутдин

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1885

Отец: Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.

Мать: Шарифа Абдульвали Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Камалетдинов Фаттях

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фареха

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Камалетдинов Абдулхак

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Файмя

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Асьма

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Равза

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фяридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close