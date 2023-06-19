Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
?.09.1957
Дочь: Гиндуллина Рузида Равилевна
Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна
Рождение ребёнка
20.09.1959
Дочь: Бикбулатова Разалия Равилевна
Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гибадуллин Рафаиль Равилевич
Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гибадуллин Дамир Равилевич
Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Гибадуллин Ахматжан Равилевич
Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967