Гибадуллин Равиль Тазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Место рождения

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1932

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гиндуллин Тазетдин Гиндуллович?

Мать: Гиндуллина Накия Шамсетдиновна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1957

Дочь: Гиндуллина Рузида Равилевна

Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1959

Дочь: Бикбулатова Разалия Равилевна

Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Гибадуллин Рафаиль Равилевич

Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1963

Сын: Гибадуллин Дамир Равилевич

Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1966

Сын: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Мать ребёнка: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гибадуллина Рахиля Валиевна

Смерть
1967
Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан