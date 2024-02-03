Михалёв Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михалев Борис Викторович
Мать: Михалева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалёва Ника Александровна
Мать ребёнка: Михалёва Каленицкая Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалёв Марк Александрович
Мать ребёнка: Михалёва Каленицкая Ольга
Бракосочетание
Неизвестно