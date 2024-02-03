Михалёв Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёв Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михалев Борис Викторович

Мать: Михалева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалёва Ника Александровна

Мать ребёнка: Михалёва Каленицкая Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалёв Марк Александрович

Мать ребёнка: Михалёва Каленицкая Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалёва Каленицкая Ольга

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