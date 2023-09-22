Жохов (Жёхов) Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохов (Жёхов) Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

28.07.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Жохов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Жохов (жёхов) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Жохов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1870 ст.

Сын: Жохов (жёхов) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
28.07.1871 ст.
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От холеры | Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
30.07.1871 ст.
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
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