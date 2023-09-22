Жохов (Жёхов) Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти28.07.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Жохов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Жохов (жёхов) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1852
Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1870 ст.
Сын: Жохов (жёхов) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Жохова (жёхова) Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
28.07.1871 ст.
Причина смерти: От холеры | Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
30.07.1871 ст.
Мухрановский форпост, Илецкая станица