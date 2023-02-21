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Тиунов Анфим Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

25.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тиунов Потап Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
25.12.1943