Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Тиунов Анфим Потапович
Тиунов Анфим Потапович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
25.12.1943
Пол
Мужской
Отец
Тиунов Потап Афанасьевич
Около 1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Тиунов Потап Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
25.12.1943
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь