Власов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьяне. Жили своим хозяйством. У него было 16 детей
Рождение ребёнка
1906

Сын: Власов Савватий Васильевич

Мать ребёнка: Власова Анна Петровна

Ларионовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Родился в деревне Ноза (ныне Ларионовская)
Смерть
1947