Власов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьяне. Жили своим хозяйством. У него было 16 детей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Власов Савватий Васильевич
Мать ребёнка: Власова Анна Петровна
Ларионовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Родился в деревне Ноза (ныне Ларионовская)
Смерть
1947