Ляхов Вячеслав Николаевич
Место рожденияг. Фрунзе Киргизской ССР
Дата рождения26.02.1923
Дата смерти10.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923
Отец: Ляхов Николай Васильевич
Мать: Ляхова Наталья Ефремовна
г. Фрунзе Киргизской ССР
Развод
Неизвестно
Жена: Ляхова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляхова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхова Любовь
Смерть
10.02.1970
СССР, Крым, Гаспра
Похороны
Неизвестно
СССР, Крым, Гаспра