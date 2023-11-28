(Тонкошкур (Тонкошкур)) Мария Домианова
Место рожденияс. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Слаборождение
Похороны
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя