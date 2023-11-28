(Тонкошкур (Тонкошкур)) Мария Домианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тонкошкур (Тонкошкур)) Мария Домианова

Место рождения

с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкошкур Домиан Филиппов

Мать: Тонкошкур Евфимия Романова

с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Слаборождение
Похороны
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
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