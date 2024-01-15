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Колено Иван Сафронович
Колено Иван Сафронович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Колено (Хацько) Екатерина Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Колено Екатерина Павловна
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