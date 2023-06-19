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Антошкин Семен Маркелович

Место рождения

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Антошкин Маркел Ильич

Мать: Антошкина Аграфена Яковлевна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Антошкин Ларион Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Антошкин Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Сын: Антошкин Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Антошкин Филипп Семенович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан