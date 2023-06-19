Антошкин Семен Маркелович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Антошкин Ларион Семенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1887
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Антошкин Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Антошкин Филипп Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917