Наседкина (Некрасова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Наседкин Федор Несторович
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1850 ст.
Дочь: Варвара Несторовна
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1852 ст.
Сын: Наседкин Афанасий Несторович
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.
Сын: Наседкин Стефан Несторович
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1857 ст.
Сын: Наседкин Леонтий Несторович
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1858 ст.
Сын: Наседкин Нестор Несторович
Отец ребёнка: Наседкин Нестор Николаевич
Смерть
Неизвестно