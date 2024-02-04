Высоцкий Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.08.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Владислав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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