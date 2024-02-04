Высоцкий Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Владислав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности