Соколов Илларион Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти16.03.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Белянкина Прасковья Илларионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Соколов Федор Илларионович
Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
31.05.1891
Дочь: Шалаева Акулина Илларионова
Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Соколова Александра Илларионова
Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Соколов Федор Илларионович
Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Соколова Александра Илларионова
Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1918