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Соколов Илларион Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

16.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Белянкина Прасковья Илларионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Соколов Федор Илларионович

Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
31.05.1891

Дочь: Шалаева Акулина Илларионова

Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Соколова Александра Илларионова

Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Соколов Федор Илларионович

Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Соколова Александра Илларионова

Мать ребёнка: Соколова Мария Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Никифорова

Смерть
16.03.1918
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