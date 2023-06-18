Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1966

Отец: Владимир

Мать: Галина Андреевна

Рождение ребёнка
06.03.1986

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
25.12.1989

Сын: Максим Александрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
25.06.2008

Дочь: Виктория Александрова

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр