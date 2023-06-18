Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1966
Отец: Владимир
Мать: Галина Андреевна
Рождение ребёнка
06.03.1986
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
25.12.1989
Сын: Максим Александрович
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
25.06.2008
Дочь: Виктория Александрова
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр