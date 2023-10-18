Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Виолетта Акиндиновна

Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Сергей Акиндинович

Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович

Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Лариса Акиндиновна

Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Марина Акиндиновна

Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Акиндин Маркелович

Смерть
Неизвестно
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