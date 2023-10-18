Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Виолетта Акиндиновна
Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Сергей Акиндинович
Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович
Фрунзе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Лариса Акиндиновна
Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Марина Акиндиновна
Отец ребёнка: Торопов Акиндин Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно