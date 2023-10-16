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Рачков Андриан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

30.04.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рачков Андрей Васильев

Мать: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Максимова Фекла Андрианова

Мать ребёнка: Рачкова Параскевья Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рачков Иоаким Андрианов

Мать ребёнка: Рачкова Параскевья Яковлева

Упоминание
1791
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
отпущен на волю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкова Параскевья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
30.04.1811
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: чахотка | Троице-Тверицкое кладбище
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