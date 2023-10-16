Рачков Андриан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти30.04.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Рачков Андрей Васильев
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Максимова Фекла Андрианова
Мать ребёнка: Рачкова Параскевья Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Рачкова Параскевья Яковлева
Упоминание
1791
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
отпущен на волю
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
30.04.1811
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: чахотка | Троице-Тверицкое кладбище