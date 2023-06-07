Кирилл Парфенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Парфен

Мать: ?

Смерть
Неизвестно