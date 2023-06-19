Городилов Родион Василиев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Городилов Василий Иванов
Мать: Городилова Домника
Рождение ребёнка
03.11.1840 ст.
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858