Городилов Родион Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Родион Василиев

Место рождения

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1818 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Городилов Василий Иванов

Мать: Городилова Домника

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1840 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Фекла Емельянова

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Фекла Емельянова

Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Фекла Емельянова

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Фекла Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Фекла Емельянова

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858