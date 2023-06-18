Ляпина София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.?.?

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Рождение
29.?.?

Отец: Ляпин Александр Анатольевич

Мать: не указана