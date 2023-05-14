Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малышев Иван Семенович
Малышев Иван Семенович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Малышев Семен Филипович
1896 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Малышев Семен Филипович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь