Дроздова Евфросиния Косминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Евфросиния Косминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

16.03.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Куденеко Марфа Косминовна

Отец ребёнка: Дроздов (дрозд) Косма Артемиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???? Косминовна

Отец ребёнка: Дроздов (дрозд) Косма Артемиевич

Место жительства
Неизвестно
д. Яньково Стародубского района Брянской области
Смерть
16.03.1939
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