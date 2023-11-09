Дроздова Евфросиния Косминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти16.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Куденеко Марфа Косминовна
Отец ребёнка: Дроздов (дрозд) Косма Артемиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???? Косминовна
Отец ребёнка: Дроздов (дрозд) Косма Артемиевич
Место жительства
Неизвестно
д. Яньково Стародубского района Брянской области
Смерть
16.03.1939