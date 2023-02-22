Немиров Ксенофонт Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1899
Дата смерти08.09.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Отец: Немиров Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немирова Апполинария
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немирова Апполинария
Смерть
08.09.1963