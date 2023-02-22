Немиров Ксенофонт Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиров Ксенофонт Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

08.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: Немиров Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немирова Апполинария

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Апполинария

Смерть
08.09.1963