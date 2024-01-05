Маркевич Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Дочь: Маркевич Ефросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Сын: Маркевич Пётр Прокофьевич
Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Сын: Маркевич Илья Прокофьевич
Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Дочь: Маркевич Клавдия Прокофьевна
Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно