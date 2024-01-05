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Маркевич Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Дочь: Маркевич Ефросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Сын: Маркевич Пётр Прокофьевич

Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.

Сын: Маркевич Илья Прокофьевич

Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Дочь: Маркевич Клавдия Прокофьевна

Отец ребёнка: Маркевич Прокофий Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Прокофий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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